Creative Hub Hadir di Jembrana, Rumah Baru Kreator Muda Bumi Makepung

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana kini punya Creative Hub.

Pusat kreativitas ini diproyeksikan menjadi rumah inovasi sekaligus motor penggerak ekosistem ekonomi baru yang berbasis pada potensi pemuda di Bumi Makepung.

Jembrana Creative Hub menjadi wadah bagi mereka yang suka musik, melukis, fotografer, hingga e-sport untuk saling berkembang bersama,

"Melihat semangat anak-anak muda kreatif, saya optimis dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, mereka bisa menunjukkan jati diri tidak hanya di level daerah, tetapi juga nasional," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Menurutnya, keberadaan Creative Hub ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah memastikan anak muda Jembrana mampu naik kelas.

Tidak hanya sekadar berkarya, tetapi juga menghasilkan produk yang memiliki dampak ekonomi signifikan.

Langkah strategis ini diawali dengan meriah melalui gelaran Jembrana Sound Session, Sabtu (25/4) malam lalu.

Acara tersebut menjadi embrio sekaligus penanda lahirnya kolaborasi kreatif lintas generasi di Jembrana.