Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum Dorong Inovasi Masa Depan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026, Minggu (26/4).

Kegiatan yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Jakarta dan disiarkan secara daring untuk menjangkau masyarakat luas di 33 Kantor Wilayah seluruh Indonesia.

Acara ini dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro, jajaran pimpinan tinggi madya Kementerian Hukum, para inovator, pelaku industri kreatif, serta akademisi.

Kegiatan ini berperan penting dalam ekosistem perlindungan hak kekayaan intelektual di tanah air.

Peringatan ini dilaksanakan tepat pada momen Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada Minggu, 26 April 2026.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Selain itu, acara ini menjadi ajang apresiasi bagi para kreator lokal agar terus menghasilkan karya yang orisinal dan bernilai ekonomi tinggi.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penggerak utama inovasi dan ekonomi kreatif di Indonesia.