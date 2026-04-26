JPNN.com Bali Bali Terkini Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum Bali Jemput Bola, Hadirkan MIPC di CFD Renon

Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum Bali Jemput Bola, Hadirkan MIPC di CFD Renon

Minggu, 26 April 2026 – 15:05 WIB
Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum Bali Jemput Bola, Hadirkan MIPC di CFD Renon - JPNN.com Bali
Suasana peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026 di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Minggu (26/4). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan inovasi layanan berbasis jemput bola melalui Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Minggu (26/4).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026.

Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan layanan konsultasi dan asistensi KI, tetapi juga dikemas secara menarik melalui rangkaian jalan sehat dan senam bersama masyarakat.

Baca Juga:

Pendekatan ini menjadi strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, dengan menggabungkan gaya hidup sehat dan edukasi hukum dalam satu momentum yang cair dan partisipatif.

Sejak pagi hari, suasana Renon tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan olahraga bersama sekaligus mengakses layanan yang disediakan Kanwil Kemenkum Bali.

Melalui gerai MIPC, masyarakat dapat langsung berkonsultasi terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, hingga paten.

Baca Juga:

Tim analis juga memberikan pendampingan teknis secara langsung, termasuk penyusunan deskripsi KI dan verifikasi dokumen.

Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Pos Bantuan Hukum turut hadir melengkapi kebutuhan masyarakat.

Kemenkum Bali menghadirkan inovasi layanan MIPC di Bajra Sandhi, Renon, dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2026.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib

  2. Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid - JPNN.com Bali

    Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid

  3. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

    4. Berita Bali United Lainnya

