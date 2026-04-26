Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum Bali Jemput Bola, Hadirkan MIPC di CFD Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan inovasi layanan berbasis jemput bola melalui Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Minggu (26/4).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026.

Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan layanan konsultasi dan asistensi KI, tetapi juga dikemas secara menarik melalui rangkaian jalan sehat dan senam bersama masyarakat.

Pendekatan ini menjadi strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, dengan menggabungkan gaya hidup sehat dan edukasi hukum dalam satu momentum yang cair dan partisipatif.

Sejak pagi hari, suasana Renon tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan olahraga bersama sekaligus mengakses layanan yang disediakan Kanwil Kemenkum Bali.

Melalui gerai MIPC, masyarakat dapat langsung berkonsultasi terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, hingga paten.

Tim analis juga memberikan pendampingan teknis secara langsung, termasuk penyusunan deskripsi KI dan verifikasi dokumen.

Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Pos Bantuan Hukum turut hadir melengkapi kebutuhan masyarakat.