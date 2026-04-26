Ussyana: Isu Klinik Bodong & Dokter Asing Ilegal itu tak Benar, Siap Lapor Polisi

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Manajemen PT Kita Cinta Kecantikan akhirnya angkat bicara terkait isu miring yang menerpa operasional mereka di Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

Direktur PT Kita Cinta Kecantikan, Ussyana Dethan, membantah keras tudingan yang menyebut perusahaannya ilegal dan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa izin.

Ussyana menyayangkan langkah sejumlah oknum mantan karyawan yang diduga sengaja menyebarkan informasi menyesatkan tersebut.

Ussyana Dethan menjelaskan bahwa terdapat dua entitas bisnis berbeda yang beroperasi secara legal di lokasi yang sama.

"Lantai satu adalah salon kecantikan di bawah PT Buttler Bali Kecantikan, sedangkan lantai dua merupakan klinik kecantikan milik PT Kita Cinta Kecantikan.

Keduanya memiliki izin resmi dan saat ini beroperasi normal tanpa kendala hukum," kata Ussyana Dethan, Sabtu (25/4) kemarin.

Ussyana Dethan secara terbuka menunjuk nama seorang mantan karyawan berinisial SHL sebagai dalang di balik penyebaran informasi palsu terkait PT Kita Cinta Kecantikan.

Ia menegaskan bahwa pernyataan SHL di media sosial dan media daring telah mencemarkan nama baik perusahaan.