Minggu, 26 April 2026 – 07:19 WIB
Kadis KLH Bali Buka Suara Estuary Dam Tanah Kilap Penuh Sampah, ternyata
Kondisi Estuary Dam Tanah Kilap Denpasar setelah dikabarkan dipenuhi sampah. Foto: DKLH Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Bali I Made Dwi Arbani angkat bicara menanggapi video viral yang memperlihatkan tumpukan sampah kiriman di Estuary Dam Tanah Kilap pascahujan deras di Denpasar, beberapa hari lalu.

Menurut Dwi Arbani, video tersebut tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Dwi Arbani menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung untuk memverifikasi situasi terbaru.

Ia menduga video tersebut diambil tepat saat debit air sedang tinggi-tingginya membawa material dari hulu.

“Kondisi itu hanya bersifat sementara.

Saat ini petugas sudah bergerak cepat di lapangan dan situasi telah terkendali,” ujar I Made Dwi Arbani di Denpasar.

Sebagai bukti, Dinas KLH Bali merilis video pembanding yang dilengkapi dengan informasi tanggal dan titik koordinat lokasi.

Dalam rekaman tersebut, terlihat kondisi Estuary Dam Tanah Kilap sudah bersih dan terkendali, bahkan dimanfaatkan warga untuk aktivitas memancing.

