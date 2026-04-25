Mayjen Piek Budyakto Lantik 137 Bintara Infanteri, Pesannya Tegas

bali.jpnn.com, TABANAN - Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menutup secara resmi Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Infanteri Gelombang I Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Wira Yudha Bhakti Rindam IX/Udayana, Jumat (24/4).

Sebanyak 137 prajurit TNI yang dinyatakan lulus kini resmi berpangkat Sersan Dua (Serda).

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum pengukuhan prajurit-prajurit muda TNI AD yang akan memperkuat jajaran Kodam IX/Udayana dalam menjalankan tugas operasi maupun teritorial di masa depan.

Mayjen TNI Piek Budyakto menekankan bahwa pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar sebagai pemimpin setingkat regu yang harus memiliki loyalitas dan profesionalisme tinggi.

Jenderal TNI AD bintang dua ini menegaskan bahwa pelantikan ini adalah tonggak bersejarah bagi para prajurit setelah melewati kawah candradimuka pendidikan yang sarat disiplin dan pengorbanan.

Baginya, keberhasilan ini barulah langkah awal untuk membuktikan jati diri sebagai prajurit yang tidak hanya profesional dan tangguh, tetapi juga memiliki karakter baja di medan pengabdian sesungguhnya.

“Saya ucapkan selamat kepada 137 Bintara lulusan Dikmaba Infanteri yang hari ini resmi dilantik dengan pangkat Sersan Dua.

Keberhasilan ini adalah bukti kesiapan awal untuk mengemban tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat,” ujar Pangdam Mayjen TNI Piek Budyakto.