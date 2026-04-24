Diplomasi Kopi Arak, Cara Koster Rayu Swiss Kerja Sama Vokasi hingga Infrastruktur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menerima kunjungan Wakil Duta Besar Swiss Mathias Domenig dan Konjen Swiss Gerhard L. Nutz di Jayasabha, Jumat (24/4).

Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis antara Bali dan Swiss, sekaligus merayakan tujuh dekade hubungan bilateral kedua negara.

Fokus kolaborasi ke depan akan diarahkan pada penguatan sektor pendidikan vokasi, infrastruktur modern, energi, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Wakil Dubes Swiss Mathias Domenig dalam pertemuan tersebut memuji kepemimpinan Gubernur Koster dalam mengelola Bali sebagai destinasi kelas dunia.

Mathias Domenig menyebut Bali memiliki tempat spesial di mata warga Swiss.

"Bali adalah representasi dunia. Kami kagum dengan cara Pak Gubernur mengelola Bali yang terus menarik minat wisatawan global," ujar Wakil Dubes Swiss Mathias Domenig.

Mathias Domenig juga menyoroti perilaku warga Swiss di Bali yang dikenal tertib dan sangat menghormati adat istiadat setempat.

Integrasi yang harmonis antara komunitas Swiss dan masyarakat lokal menjadi pondasi kuat bagi kerja sama kedua belah pihak di masa depan.