JPNN.com Bali Bali Terkini Diplomasi Kopi Arak, Cara Koster Rayu Swiss Kerja Sama Vokasi hingga Infrastruktur

Diplomasi Kopi Arak, Cara Koster Rayu Swiss Kerja Sama Vokasi hingga Infrastruktur

Jumat, 24 April 2026 – 21:46 WIB
Diplomasi Kopi Arak, Cara Koster Rayu Swiss Kerja Sama Vokasi hingga Infrastruktur - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menikmati kopi khas Bali yang dipadukan dengan minuman tradisional arak Bali kepada Wakil Dubes Swiss Mathias Domenig di Jayasabha, Jumat (24/4). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menerima kunjungan Wakil Duta Besar Swiss Mathias Domenig dan Konjen Swiss Gerhard L. Nutz di Jayasabha, Jumat (24/4).

Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis antara Bali dan Swiss, sekaligus merayakan tujuh dekade hubungan bilateral kedua negara.

Fokus kolaborasi ke depan akan diarahkan pada penguatan sektor pendidikan vokasi, infrastruktur modern, energi, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Wakil Dubes Swiss Mathias Domenig dalam pertemuan tersebut memuji kepemimpinan Gubernur Koster dalam mengelola Bali sebagai destinasi kelas dunia.

Mathias Domenig menyebut Bali memiliki tempat spesial di mata warga Swiss.

"Bali adalah representasi dunia. Kami kagum dengan cara Pak Gubernur mengelola Bali yang terus menarik minat wisatawan global," ujar Wakil Dubes Swiss Mathias Domenig.

Mathias Domenig juga menyoroti perilaku warga Swiss di Bali yang dikenal tertib dan sangat menghormati adat istiadat setempat.

Integrasi yang harmonis antara komunitas Swiss dan masyarakat lokal menjadi pondasi kuat bagi kerja sama kedua belah pihak di masa depan.

Fokus kolaborasi ke depan akan diarahkan pada penguatan sektor pendidikan vokasi, infrastruktur modern, energi, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

  2. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

  3. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

    4. Berita Bali United Lainnya

