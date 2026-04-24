JPNN.com

Tren Intimate Wedding di Bali Makin Diminati: Lebih Dekat, Hangat dan Personal

Jumat, 24 April 2026 – 16:53 WIB
Ilustrasi jamuan makan saat intimate wedding di Bali. Foto: Instagram @balicateringevents

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren intimate wedding di Bali terus menarik perhatian pasangan yang ingin merayakan pernikahan dalam suasana lebih dekat, hangat, dan personal.

Jika dahulu pesta besar dengan ratusan tamu sering menjadi pilihan utama, kini sebagian pasangan mulai beralih ke acara yang lebih ringkas, terarah, dan menonjolkan pengalaman bagi tamu undangan.

Perubahan itu terlihat dari meningkatnya minat pada pernikahan yang digelar di villa privat, taman terbuka, tepi pantai, hingga restoran dengan kapasitas terbatas.

Baca Juga:

Dalam konsep ini, jumlah tamu biasanya lebih sedikit, tetapi detail acara justru disiapkan dengan lebih cermat, mulai dari dekorasi, alur jamuan, pilihan menu, hingga suasana keseluruhan.

Bali menjadi salah satu lokasi yang cocok untuk tren tersebut.

Pulau ini memiliki banyak pilihan venue dengan karakter berbeda, dari kawasan pesisir yang santai hingga lokasi privat yang menawarkan pengalaman lebih eksklusif.

Baca Juga:

Bagi pasangan, keunggulan Bali bukan hanya pada pemandangan, tetapi juga pada kemudahan merancang acara yang terasa lebih intim.

Dalam intimate wedding, kualitas pengalaman sering dianggap lebih penting daripada skala acara.

Konsep pernikahan skala kecil dengan jamuan yang dikustom dinilai lebih fleksibel, hangat, dan sesuai dengan karakter pengantin masa kini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wedding Intimate Wedding Bali katering Jamuan Makan Tren intimate wedding

