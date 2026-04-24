Tren Intimate Wedding di Bali Makin Diminati: Lebih Dekat, Hangat dan Personal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren intimate wedding di Bali terus menarik perhatian pasangan yang ingin merayakan pernikahan dalam suasana lebih dekat, hangat, dan personal.

Jika dahulu pesta besar dengan ratusan tamu sering menjadi pilihan utama, kini sebagian pasangan mulai beralih ke acara yang lebih ringkas, terarah, dan menonjolkan pengalaman bagi tamu undangan.

Perubahan itu terlihat dari meningkatnya minat pada pernikahan yang digelar di villa privat, taman terbuka, tepi pantai, hingga restoran dengan kapasitas terbatas.

Dalam konsep ini, jumlah tamu biasanya lebih sedikit, tetapi detail acara justru disiapkan dengan lebih cermat, mulai dari dekorasi, alur jamuan, pilihan menu, hingga suasana keseluruhan.

Bali menjadi salah satu lokasi yang cocok untuk tren tersebut.

Pulau ini memiliki banyak pilihan venue dengan karakter berbeda, dari kawasan pesisir yang santai hingga lokasi privat yang menawarkan pengalaman lebih eksklusif.

Bagi pasangan, keunggulan Bali bukan hanya pada pemandangan, tetapi juga pada kemudahan merancang acara yang terasa lebih intim.

Dalam intimate wedding, kualitas pengalaman sering dianggap lebih penting daripada skala acara.