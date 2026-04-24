JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Koster: Forum ASBF Perkuat Daya Saing UMKM

Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Koster: Forum ASBF Perkuat Daya Saing UMKM

Jumat, 24 April 2026 – 13:20 WIB
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Koster: Forum ASBF Perkuat Daya Saing UMKM - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menyambut hangat dipilihnya Pulau Bali sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asia Small Business Federation (ASBF) Indonesia dan ASBF International Conference 2026 saat menghadiri gala dinner, di Prama Hotel Sanur, Kamis (23/4) malam.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyambut hangat dipilihnya Pulau Bali sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asia Small Business Federation (ASBF) Indonesia dan ASBF International Conference 2026.

Dalam acara Gala Dinner yang digelar di Prama Hotel Sanur, Kamis (23/4) malam, Koster menegaskan dukungan penuhnya terhadap forum yang memperkuat sektor UMKM dan pariwisata berkualitas.

"Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASBF.

Kami berharap forum ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM lokal di Bali agar mampu bersaing di level global," ujar Gubernur Koster di hadapan sekitar 150 peserta dari 10 negara.

Gubernur Koster juga menyoroti dampak instan acara ini terhadap ekonomi lokal.

Berdasarkan laporan pihak hotel, tingkat hunian (okupansi) melonjak hingga 85 persen.

"Ini dampak yang luar biasa positif bagi pariwisata dan roda ekonomi masyarakat kita," kata Koster.

Koster menambahkan, Bali saat ini masih bergantung dari sektor pariwisata.

Koster menegaskan dukungan penuhnya terhadap forum yang memperkuat sektor UMKM dan pariwisata berkualitas.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Asia Small Business Federation Rakernas ASBF Bali hotel ekonomi bali UMKM okupansi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU