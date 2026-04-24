Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Koster: Forum ASBF Perkuat Daya Saing UMKM

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyambut hangat dipilihnya Pulau Bali sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asia Small Business Federation (ASBF) Indonesia dan ASBF International Conference 2026.

Dalam acara Gala Dinner yang digelar di Prama Hotel Sanur, Kamis (23/4) malam, Koster menegaskan dukungan penuhnya terhadap forum yang memperkuat sektor UMKM dan pariwisata berkualitas.

"Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASBF.

Kami berharap forum ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM lokal di Bali agar mampu bersaing di level global," ujar Gubernur Koster di hadapan sekitar 150 peserta dari 10 negara.

Gubernur Koster juga menyoroti dampak instan acara ini terhadap ekonomi lokal.

Berdasarkan laporan pihak hotel, tingkat hunian (okupansi) melonjak hingga 85 persen.

"Ini dampak yang luar biasa positif bagi pariwisata dan roda ekonomi masyarakat kita," kata Koster.

Koster menambahkan, Bali saat ini masih bergantung dari sektor pariwisata.