JPNN.com Bali Bali Terkini Pansus TRAP Segel Proyek KEK Kura-Kura, BTID: Rusak Citra Bali di Mata Investor

Pansus TRAP Segel Proyek KEK Kura-Kura, BTID: Rusak Citra Bali di Mata Investor

Kamis, 23 April 2026 – 18:43 WIB
Pansus TRAP Segel Proyek KEK Kura-Kura, BTID: Rusak Citra Bali di Mata Investor - JPNN.com Bali
Tim Legal dan Perizinan BTID Anak Agung Ngurah Buana memberikan keterangan kepada awak media setelah proyek marina KEK Kura-Kura disegel Pansus TRAP DPRD Bali, Kamis (23/4). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pansus TRAP DPRD Bali mengambil keputusan tegas.

Pansus TRAP menutup sementara sejumlah aktivitas di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Kamis (23/4) sore, salah satunya pembangunan Marina di kawasan mangrove.

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan menutup sementara aktivitas di lahan Tahura sebagai objek lahan pengganti di Jembrana dan Karangasem.

Pansus TRAP meminta PT BTID melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan menyiapkan dokumen untuk RDP bersama DPRD Bali dalam waktu dekat.

Penutupan itu dilakukan karena Pansus TRAP DPRD Bali menemukan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan fakta di lapangan.

Namun, penyegelan aktivitas pembangunan di KEK Kura -Kura menuai reaksi keras dari PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Versi PT BTID, langkah tersebut dinilai melanggar prosedur atau malprosedur, karena melampaui wewenang yang seharusnya dimiliki legislatif.

Tim Legal dan Perizinan BTID Anak Agung Ngurah Buana, menjelaskan bahwa secara aturan, DPRD seharusnya menyerahkan rekomendasi kepada Pemprov Bali, bukan melakukan eksekusi secara langsung di lapangan.

Pansus TRAP menutup sementara sejumlah aktivitas di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Kamis (23/4) sore, salah satunya pembangunan Marina di kawasan mangrove.
