Kakanwil Eem Sambut KKL Mahasiswa USM, Bedah Praktik Hukum Nyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM), Kamis (23/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam meningkatkan pemahaman praktis di bidang hukum.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dosen Pendamping, Dr. Dedy Suwandi, dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv P3H Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.

Dr. Dedy Suwandi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Bali.

Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan wawasan dan pengalaman nyata kepada para mahasiswa, sehingga dapat memperkaya pemahaman mereka dalam mengaplikasikan ilmu hukum di tengah masyarakat.

Kakanwil Eem Nurmanah memaparkan perkembangan terbaru terkait transformasi kelembagaan Kementerian Hukum pasca-pembentukan Kabinet Merah Putih.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM kini telah bertransformasi menjadi tiga entitas, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.