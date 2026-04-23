JPNN.com

Bali Darurat Sampah, Mahasiswa Tuntut Aksi Nyata Penguasa, Bukan Wacana

Kamis, 23 April 2026 – 04:23 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster berdialog dengan BEM Unud terkait permasalahan sampah di wantilan DPRD Bali kemarin (22/4). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bau menyengat dan tumpukan sampah yang tak kunjung selesai akhirnya memicu ‘ledakan’ keresahan intelektual di Bali.

Tak tahan lagi melihat kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan rakyat, Rabu (22/4).

Membawa spanduk bertuliskan, ‘Om Swastiastu, Izin Melawan Pak Yan’, para mahasiswa menuntut sejumlah hal terkait penanganan sampah di Bali.

Aksi yang berlangsung tertib, tetapi penuh energi ini berpusat di Kantor DPRD Bali.

Sekitar 200 aktivis kampus ini menuntut pemerintah tidak lagi main-main dalam mengelola limbah di Pulau Bali.

Setelah melakukan orasi yang membakar semangat, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran untuk berdialog secara terbuka di Wantilan DPRD Bali.

Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa tidak datang dengan tangan kosong saat aksi kemarin.

Bersama para ketua BEM fakultas, mereka membedah karut-marut persoalan sampah dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   sampah demonstrasi bem unud universitas udayana Koster gubernur koster dprd bali

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU