Menkomdigi Meutya Hafid Sebut Regulasi AI Bukan Lagi Pilihan, tetapi Kebutuhan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tsinghua Southeast Asia Center (TSEA) sukses menyelenggarakan forum publik "The Power of AI: Transforming Sustainable Enterprise and Entrepreneurship" di UID Bali Campus yang berlokasi di KEK Kura-Kura Bali, Sabtu (18/4) lalu.

KEK Kura Kura Bali, yang dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) konsisten memfasilitasi dialog strategis antar-pemangku kepentingan untuk mendorong implementasi program yang konkret.

Acara ini berhasil mempertemukan jajaran pemimpin nasional dan pakar teknologi dunia guna merumuskan ekosistem artificial intelligence (AI) yang etis serta memperkuat landasan kepemimpinan bagi generasi muda Indonesia.

Kegiatan yang menghubungkan inovasi teknologi dan karakter kebangsaan sekaligus digelar untuk merayakan kelulusan peserta Happy Digital X (HDX) Cohort 3.0.

Program HDX merupakan inisiatif pendidikan eksekutif dari Tsinghua University yang berfokus pada sinkronisasi teknologi digital dengan kepemimpinan berkelanjutan.

Digelar selama 12 minggu, program ini bertujuan mencetak pemimpin yang adaptif terhadap perubahan global.

Hadir sebagai pembicara dan tamu kehormatan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM M. Riza A. Damanik.

Menteri Meutya Hafid turut memberikan apresiasi atas berlangsungnya kolaborasi lintas negara ini.