Daftar Proyek Infrastruktur Strategis Hasil Lobi Koster ke Pusat, Bejibun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyambangi tiga kementerian di Jakarta, Selasa (21/4/2025) kemarin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata.

Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kemenhub, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Komisi V DPR RI pada 8 April 2026 lalu.

Intinya, pemerintah pusat mulai memberikan restu bertahap terhadap program-program pembangunan yang diperjuangkan untuk masyarakat Bali.

Seusai pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dengan dukungan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, berkomitmen memprioritaskan usulan Pemprov Bali.

Percepatan pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2026, yang diawali dengan tahap studi dan perencanaan sebelum berlanjut ke pembangunan fisik.

Koster mengungkapkan bahwa Menteri PU telah memberikan kepastian untuk memulai sejumlah proyek strategis pada periode 2026-2027.

Proyek tersebut meliputi pembangunan underpass Jimbaran (Badung), gedung parkir Pura Ulun Danu Batur dan jembatan penghubung Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.