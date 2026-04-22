JPNN.com

Daftar Proyek Infrastruktur Strategis Hasil Lobi Koster ke Pusat, Bejibun

Rabu, 22 April 2026 – 17:10 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menyambangi tiga kementerian di Jakarta, Selasa (21/4/2025) kemarin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyambangi tiga kementerian di Jakarta, Selasa (21/4/2025) kemarin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata.

Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kemenhub, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Komisi V DPR RI pada 8 April 2026 lalu.

Baca Juga:

Intinya, pemerintah pusat mulai memberikan restu bertahap terhadap program-program pembangunan yang diperjuangkan untuk masyarakat Bali.

Seusai pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dengan dukungan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, berkomitmen memprioritaskan usulan Pemprov Bali.

Percepatan pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2026, yang diawali dengan tahap studi dan perencanaan sebelum berlanjut ke pembangunan fisik.

Baca Juga:

Koster mengungkapkan bahwa Menteri PU telah memberikan kepastian untuk memulai sejumlah proyek strategis pada periode 2026-2027.

Proyek tersebut meliputi pembangunan underpass Jimbaran (Badung), gedung parkir Pura Ulun Danu Batur dan jembatan penghubung Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Proyek Infrastruktur Strategis Koster gubernur koster Menhub Dudy Purwagandhi Menteri PU Dody Hanggodo Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy Bali infrastruktur

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU