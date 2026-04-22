Ogoh-ogoh Diproteksi Teknologi Mutakhir & Bernilai Ekonomi, Kakanwil Eem Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) karya budaya lokal.

Komitmen ini diwujudkan melalui audiensi dan arahan pendaftaran karya kreatif bersama PT Baliola Adi Maha Duta di Ruang Dharmawangsa, Rabu (22/4).

Pertemuan strategis ini difokuskan pada akselerasi digitalisasi serta perlindungan hak cipta Ogoh-ogoh dengan memanfaatkan teknologi mutakhir

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah ini membahas inovasi platform digital kraflab.id yang mengusung teknologi blockchain sebagai sarana autentifikasi karya kreatif.

Melalui platform tersebut, karya Ogoh-ogoh yang bersifat temporer akan didokumentasikan dan ditransformasikan dalam bentuk miniatur figur yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlindungan hukum yang jelas.

Kakanwil Eem menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif yang diusung PT Baliola Adi Maha Duta bersama komunitas Yowana.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan terobosan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya Bali di tengah perkembangan era digital.

“Ogoh-ogoh merupakan ekspresi budaya yang telah hidup sejak lama di tengah masyarakat Bali.