Misi Jesselyn Michelle di Future Minds IDN: Poles Bakat Matematika dari Kota Kecil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Future Minds IDN mulai mencuri perhatian sebagai organisasi nirlaba yang fokus membina talenta matematika dari kota-kota kecil di Indonesia.

Inisiatif ini digagas oleh sejumlah anak muda berprestasi internasional yang ingin mendobrak keterbatasan akses informasi dan pelatihan bagi pelajar menuju kompetisi global.

Didirikan dengan semangat pemerataan pendidikan, Future Minds IDN hadir dan bisa diikuti secara gratis sebagai jembatan bagi siswa yang selama ini minim akses terhadap pelatihan olimpiade matematika.

Organisasi ini menargetkan lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat dunia sekaligus meraih peluang beasiswa internasional.

Founder sekaligus Executive Director Future Minds IDN Jesselyn Michelle Setiobudi menjadi sosok sentral dibalik gerakan ini.

Ia dikenal sebagai peraih penghargaan “Top in the World for Mathematics IGCSE (Without Coursework)” pada Juni 2025, yang semakin menguatkan kredibilitasnya dalam dunia akademik.

Jesselyn mengatakan ide mendirikan Future Minds IDN berangkat dari pengalaman pribadinya melihat kesenjangan akses di berbagai daerah.

"Saya melihat banyak sekali siswa berbakat di daerah yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi tidak punya akses ke pelatihan yang tepat," kata Jesselyn Michelle Setiobudi, Selasa (21/4).