BKSDA Bali Evakuasi Lutung Jawa & Elang Tikus, Masuk Rehabilitasi di PPS Tabanan

Selasa, 21 April 2026 – 20:41 WIB
Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) BKSDA Bali mengevakuasi satu ekor Elang Tikus (Elanus caeruleus) di Tabanan dan satu ekor bayi Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Badung. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) BKSDA Bali kembali bergerak cepat dalam misi penyelamatan satwa liar yang dilindungi.

Dalam aksi terbaru di dua lokasi berbeda, tim berhasil mengevakuasi satu ekor Elang Tikus (Elanus caeruleus) di Tabanan dan satu ekor bayi Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Badung.

Satu ekor Elang Tikus diserahkan oleh warga bernama I Nengah Reca, yang berasal dari Banjar Celagi, Desa Denbatas, Kabupaten Tabanan.

Satwa tersebut pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangganya di area persawahan dalam kondisi tidak berdaya akibat terkena getah lengket yang menghambat pergerakannya.

Melihat kondisi tersebut, warga berinisiatif menyelamatkan satwa dan segera melaporkannya kepada petugas Balai KSDA Bali.

Satu ekor bayi Lutung Jawa di lain sisi diserahkan secara sukarela oleh seorang warga bernama Wilen yang berdomisili di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

Bayi lutung berjenis kelamin jantan itu diperkirakan berusia sekitar satu bulan dan diketahui berasal dari hasil pembelian dengan lokasi asal yang tidak disebutkan pemilik sebelumnya.

Kondisi ini mengindikasikan masih adanya praktik perdagangan satwa liar ilegal di masyarakat.

