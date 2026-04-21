Gudang Beras di Bali Penuh, Stok Empat Bulan ke Depan Aman

Selasa, 21 April 2026 – 09:53 WIB
Ilustrasi stok beras di gudang Bulog. FOTO: ANTARA/Aribowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perum Bulog Kantor Wilayah Bali memastikan stok beras di seluruh gudang kabupaten/kota di Pulau Dewata dalam kondisi penuh.

Persediaan saat ini mencapai 13 ribu ton, yang diprediksi mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Pulau Bali hingga empat bulan ke depan.

Pemimpin Perum Bulog Bali, Muhamad Anwar, menyatakan bahwa optimalnya keterisian gudang ini merupakan bukti keberhasilan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

"Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga nasional," ujar Muhammad Anwar dilansir dari Antara.

Muhammad Anwar mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan penyerapan nasional sebesar 4 juta ton setara beras.

Untuk mencapai target tersebut, Bulog Bali menerapkan pola "jemput bola" dengan turun langsung ke sawah, titik panen, hingga penggilingan padi.

Bulog Bali berusaha semaksimal mungkin menyerap hasil produksi petani.

Bulog Bali ditugaskan menyerap gabah atau beras petani setempat sebanyak 3.786 ton setara beras.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

  2. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  3. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

