Persaingan Sengit Menuju Istana! 2.310 Siswa Berebut Tiket Paskibraka Bali 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antusiasme siswa SMA/SMK di Pulau Bali untuk menjadi penjaga sang saka merah putih mencapai puncaknya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mencatat sebanyak 2.310 siswa dari 447 sekolah telah mendaftarkan diri dalam seleksi Paskibraka 2026.

Dari 2.310 pendaftar, jumlah pendaftar terbanyak dari Kabupaten Badung sebanyak 378 siswa, disusul Jembrana 307 siswa dan Karangasem 300 siswa.

Kemudian Gianyar 287 siswa, Denpasar 269 siswa, Buleleng 249 siswa, Tabanan 206 siswa, Klungkung 164 siswa, dan Bangli 150 siswa.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bali, I Komang Kusumaedi, mengungkapkan bahwa setelah melalui filter administrasi yang ketat, tersisa 1.894 siswa yang kini tengah berjuang di tingkat kabupaten/kota.

Mereka harus melalui seleksi administrasi, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Ideologi Pancasila.

Masing-masing kabupaten/kota akan mengambil 10 siswa te terbaik dan namanya dikirim 27 April 2026 mendatang ke Kesbangpol Bali.

Di tingkat provinsi, 90 siswa kelas X atau yang berusia 16 tahun itu akan mengikuti seleksi serupa dengan tambahan tes psikotes, tes kesehatan, parade, tes kesamaptaan, baris berbaris, dan wawancara.