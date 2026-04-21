JPNN.com

Persaingan Sengit Menuju Istana! 2.310 Siswa Berebut Tiket Paskibraka Bali 2026

Selasa, 21 April 2026 – 06:49 WIB
Pemprov Bali mengukuhkan 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali untuk apel HUT Ke-80 RI di Denpasar. Foto: ANTARA/ho-Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antusiasme siswa SMA/SMK di Pulau Bali untuk menjadi penjaga sang saka merah putih mencapai puncaknya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mencatat sebanyak 2.310 siswa dari 447 sekolah telah mendaftarkan diri dalam seleksi Paskibraka 2026.

Dari 2.310 pendaftar, jumlah pendaftar terbanyak dari Kabupaten Badung sebanyak 378 siswa, disusul Jembrana 307 siswa dan Karangasem 300 siswa.

Baca Juga:

Kemudian Gianyar 287 siswa, Denpasar 269 siswa, Buleleng 249 siswa, Tabanan 206 siswa, Klungkung 164 siswa, dan Bangli 150 siswa.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bali, I Komang Kusumaedi, mengungkapkan bahwa setelah melalui filter administrasi yang ketat, tersisa 1.894 siswa yang kini tengah berjuang di tingkat kabupaten/kota.

Mereka harus melalui seleksi administrasi, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Ideologi Pancasila.

Baca Juga:

Masing-masing kabupaten/kota akan mengambil 10 siswa te terbaik dan namanya dikirim 27 April 2026 mendatang ke Kesbangpol Bali.

Di tingkat provinsi, 90 siswa kelas X atau yang berusia 16 tahun itu akan mengikuti seleksi serupa dengan tambahan tes psikotes, tes kesehatan, parade, tes kesamaptaan, baris berbaris, dan wawancara.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kesbangpol bali Badan Kesbangpol Bali paskibraka Paskibraka 2026 Bali pelajar SMA SMK Tiket Paskibraka Bali 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

  2. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  3. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU