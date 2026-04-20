JPNN.com Bali Bali Terkini Heboh Migrasi Lebah Menyerbu Tol Bali Mandara, BKSDA Ungkap Penyebabnya

Heboh Migrasi Lebah Menyerbu Tol Bali Mandara, BKSDA Ungkap Penyebabnya

Senin, 20 April 2026 – 11:20 WIB
Heboh Migrasi Lebah Menyerbu Tol Bali Mandara, BKSDA Ungkap Penyebabnya - JPNN.com Bali
Pengendara motor yang melintas di Tol Bali Mandara, Minggu (19/4) kemarin siang berhenti untuk mengabadikan ribuan lebah beterbangan di atas Tol Bali Mandara. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena munculnya ribuan lebah yang beterbangan di Tol Bali Mandara (TBM), Minggu (19/4) kemarin menarik perhatian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali.

Berdasar analisis BKSDA Bali, musim pancaroba dari hujan ke kemarau memicu migrasi kawanan lebah kemarin siang.

“Pancaroba, panas terik dan angin dapat memicu perpindahan koloni lebah menuju tempat yang lebih favorable (mendukung),” kata Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko dilansir dari Antara.

Fenomena ribuan lebah beterbangan di Tol Bali Mandra langsung viral setelah videonya menyebar di sejumlah platform media sosial.

Menurut Ratna Hendratmoko, berdasar kajian entomologi, lebah memiliki mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Termasuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca dan suhu tubuhnya yang bergantung terhadap kondisi lingkungan.

Perpindahan koloni lebah itu bertujuan untuk mencari sarang baru yang diperkirakan karena sarang yang lama sudah tidak mendukung.

Misalnya, karena terjadi perubahan kondisi lingkungan mencakup suhu, kelembapan atau adanya gangguan.

Berdasar analisis BKSDA Bali, musim pancaroba dari hujan ke kemarau memicu migrasi kawanan lebah kemarin siang di Tol Bali Mandara
lebah serangga bksda bali Tol Bali Mandara Migrasi fenomena alam musim pancaroba musim hujan musim kemarau viral

