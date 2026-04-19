Viral Fenomena Lebah Serbu Tol Bali Mandara, Pertanda Apa?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena alam muncul di Tol Bali Mandara (TBM), Minggu (19/4) siang.

Entah apa penyebabnya, ribuan lebah beterbangan di atas tol satu-satunya di Provinsi Bali itu.

Fenomena itu spontan mengundang perhatian pengguna jalan yang melintas.

Para pemotor yang melintas di Tol Bali Mandara segera berhenti dan mengabadikan momen tersebut.

Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga khawatir menjadi korban sengatan lebah itu.

Fenomena ini bahkan langsung viral setelah video ribuan lebah beterbangan di atas Tol Bali Mandara menyebar di sejumlah platform media sosial.

Dampaknya, banyak pemotor yang rela melintas di Tol Bali Mandara Minggu siang.

Petugas tol bahkan terlihat mengatur lalu lintas di jalur sepeda motor yang sempat tersendat karena pengendara terpaksa menghentikan laju kendaraan.