Layanan SPBU Darmasaba Stop Pasca-Ledakan, Pertamina Jamin Pasokan BBM Lancar

Minggu, 19 April 2026 – 16:53 WIB
Aparat kepolisian dari Polres Badung dan Polsek Abiansemal memeriksa trotoar yang meledak di depan SPBU Darmasaba, Jumat (17/4) lalu. Foto: Pertamina Patraniaga Jatimbalinus for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan sarfas terdampak pasca-letupan keras yang terjadi di area depan SPBU 5480330 Darmasaba, Abiansemal, Badung, Bali.

Ledakan yang terjadi pada Jumat (17/4) pagi itu terjadi sekitar 20 meter ke arah selatan SPBU Darmasaba yang mengakibatkan kerusakan material gorong-gorong.

Menurut Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dugaan awal insiden di SPBU Darmasaba dipicu oleh seseorang yang merokok di depan lokasi kejadian.

Baca Juga:

Hal tersebut memicu munculnya sumber api dan ledakan.

"Pihak operator langsung bertindak cepat memadamkan api menggunakan tiga unit APAR hingga situasi terkendali," ujar Ahad Rahedi, Minggu (19/4).

Ahad Rahedi mengatakan Pertamina tengah melakukan leak test untuk mengecek indikasi kebocoran pada sistem perpipaan.

Baca Juga:

Berdasarkan pemeriksaan sementara pada sumur pantau menggunakan pasta minyak, tidak ditemukan adanya kebocoran.

Guna memastikan keamanan total, operasional SPBU dihentikan sementara sambil menunggu hasil asersi lapangan.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs MU: Duel Pelatih Asing dan Lokal - JPNN.com Bali

    Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs MU: Duel Pelatih Asing dan Lokal

  2. Jo Jansen Otak-atik Starting XI Bali United Kontra Malut United, Yakin Menang? - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Otak-atik Starting XI Bali United Kontra Malut United, Yakin Menang?

  3. Malut United Terancam Performa Teppei Yachida, Hendri Susilo Buka Suara - JPNN.com Bali

    Malut United Terancam Performa Teppei Yachida, Hendri Susilo Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

