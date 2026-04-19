Layanan SPBU Darmasaba Stop Pasca-Ledakan, Pertamina Jamin Pasokan BBM Lancar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan sarfas terdampak pasca-letupan keras yang terjadi di area depan SPBU 5480330 Darmasaba, Abiansemal, Badung, Bali.

Ledakan yang terjadi pada Jumat (17/4) pagi itu terjadi sekitar 20 meter ke arah selatan SPBU Darmasaba yang mengakibatkan kerusakan material gorong-gorong.

Menurut Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dugaan awal insiden di SPBU Darmasaba dipicu oleh seseorang yang merokok di depan lokasi kejadian.

Hal tersebut memicu munculnya sumber api dan ledakan.

"Pihak operator langsung bertindak cepat memadamkan api menggunakan tiga unit APAR hingga situasi terkendali," ujar Ahad Rahedi, Minggu (19/4).

Ahad Rahedi mengatakan Pertamina tengah melakukan leak test untuk mengecek indikasi kebocoran pada sistem perpipaan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara pada sumur pantau menggunakan pasta minyak, tidak ditemukan adanya kebocoran.

Guna memastikan keamanan total, operasional SPBU dihentikan sementara sambil menunggu hasil asersi lapangan.