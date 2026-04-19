JPNN.com

Produk Rolled Cones Jembrana Tembus Pasar Amerika, Wabup Ipat Sentil SDM

Minggu, 19 April 2026 – 08:56 WIB
Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat berbincang dengan pekerja PT Mitra Prodin sebelum melepas ekspor 2,4ton produk pre-rolled cones senilai lebih dari Rp4 miliar menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat resmi melepas ekspor 2,4ton produk pre-rolled cones senilai lebih dari Rp4 miliar menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Acara pelepasan ini berlangsung di pabrik PT Mitra Prodin, Jembrana, Kamis (16/4) lalu.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Iyan Rubianto, Kepala KPPBC TMP A Denpasar I Made Aryana, serta Direktur PT Mitra Prodin Robert Hensby.

Wabup Ipat menegaskan bahwa momentum ini adalah bukti nyata bahwa penetapan kawasan berikat efektif meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global.

"Kami berharap keberhasilan ekspor perdana ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk menembus pasar internasional," ujar Wabup Ipat dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Selain mengapresiasi sinergi lintas sektor, Wabup Ipat juga menitipkan pesan kepada manajemen PT Mitra Prodin untuk terus memperkuat pemberdayaan SDM lokal.

Wabup Ipat menekankan bahwa investasi besar harus berdampak langsung pada pengurangan pengangguran di Jembrana.

"Meski mayoritas pegawai saat ini sudah warga lokal, saya minta jumlah tersebut terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan industri," kata Wabup Ipat.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Rolled Cones PT Mitra Prodin Wabup Jembrana Ipat Bali Jembrana Amerika Serikat Kanwil Bea Cukai Bali Nusra SDM

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU