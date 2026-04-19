Produk Rolled Cones Jembrana Tembus Pasar Amerika, Wabup Ipat Sentil SDM

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat resmi melepas ekspor 2,4ton produk pre-rolled cones senilai lebih dari Rp4 miliar menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Acara pelepasan ini berlangsung di pabrik PT Mitra Prodin, Jembrana, Kamis (16/4) lalu.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Iyan Rubianto, Kepala KPPBC TMP A Denpasar I Made Aryana, serta Direktur PT Mitra Prodin Robert Hensby.

Wabup Ipat menegaskan bahwa momentum ini adalah bukti nyata bahwa penetapan kawasan berikat efektif meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global.

"Kami berharap keberhasilan ekspor perdana ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk menembus pasar internasional," ujar Wabup Ipat dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Selain mengapresiasi sinergi lintas sektor, Wabup Ipat juga menitipkan pesan kepada manajemen PT Mitra Prodin untuk terus memperkuat pemberdayaan SDM lokal.

Wabup Ipat menekankan bahwa investasi besar harus berdampak langsung pada pengurangan pengangguran di Jembrana.

"Meski mayoritas pegawai saat ini sudah warga lokal, saya minta jumlah tersebut terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan industri," kata Wabup Ipat.