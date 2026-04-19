Gedung Baru MUI Bali Telan Rp3,6 Miliar, Koster Berharap Memberi Manfaat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster akhirnya meresmikan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali di Jalan Pura Banyukuning, Padangsambian, Denpasar Barat, Sabtu (18/4).

Gedung MUI yang berdiri di atas lahan tujuh are ini bakal menjadi kantor bersama pelayanan umat di Bali.

"Dengan mengucapkan om awighnam astu namo siddham, gedung MUI Bali ini dengan resmi titiang (saya) buka dan diresmikan untuk beroperasi," kata Koster.

Dari total biaya Rp3,6 miliar, sebagian besar merupakan buah manis dari sumbangsih dana umat yang bersatu padu dengan dukungan hibah Pemprov Bali sebesar Rp1,5 miliar.

Bagi Koster, inilah esensi membangun Bali.

"Kerja keras dengan gotong royong itu indah. Beban yang berat jadi terasa ringan di pikiran," ujar Koster.

Koster berharap, gedung baru MUI ini bisa memberikan manfaat dan angin segar bagi semeton Muslim Bali.

"Jadi, sepatutnya betul dikhususkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada umat muslim yang ada di Bali agar terjaga dengan baik," ucapnya.