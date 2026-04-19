Sampah TPA Suwung tak Bisa Jadi Bahan Baku PSEL, Tinggi Sulfur

Minggu, 19 April 2026 – 07:37 WIB
Tumpukan sampah di TPA Suwung Denpasar. Sampah TPA Suwung sulit jadi bahan baku PSEL karena tinggi sulfur. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dibangun di Bali hanya menerima sampah berkualitas.

Sampah yang dimaksud adalah sampah yang sudah terpilah dan tidak tercampur antarunsur.

"Dalam waste to energy (PSEL), kami meminta hanya sampah yang berkualitas.

Sampah berkualitas tentu yang tidak tercampur baur, sehingga memudahkan proses penanganan," ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa tumpukan sampah campuran yang selama ini ada di TPA Suwung tidak dapat digunakan sebagai bahan baku PSEL.

Jika dipaksakan, hanya sekitar 10 persen yang bisa terolah karena tingginya kandungan sulfur.

Oleh karena itu, Menteri LH minta Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung untuk lebih aktif melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyadari bahwa selama ini pengelolaan sampah di berbagai daerah belum berjalan optimal.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Malut United: Adu Kuat Tim Terluka, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Bali United vs Malut United: Adu Kuat Tim Terluka, Johnny Jansen Blak-blakan

  2. Adaptasi Sempurna Teppei Yachida di Bali United, Statistik Mentereng, ternyata - JPNN.com Bali

    Adaptasi Sempurna Teppei Yachida di Bali United, Statistik Mentereng, ternyata

  3. H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah

    4. Berita Bali United Lainnya

