Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Tumpek Landep di Bali Sabtu (18/4), Cek!

Sabtu, 18 April 2026 – 04:57 WIB
Ilustrasi upacara piodalan saat Hari Tumpek Landep. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (18/4) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Landep.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Landep.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (18/4) saat Saniscara Kliwon Landep: Tersebar di Gianyar, Klungkung, Badung, Tabanan, Buleleng, Jembrana & Denpasar
