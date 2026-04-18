JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (18/4): Baik untuk Menyetem Gamelan & Membuat Senjata

Kalender Bali Sabtu (18/4): Baik untuk Menyetem Gamelan & Membuat Senjata

Sabtu, 18 April 2026 – 04:46 WIB
Kalender Bali Sabtu 18 April 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (18/4) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Landep.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (18/4) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 18 April 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Landep: Hari baik untuk menyetem gamelan & membuat senjata
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Menyetem Gamelan Hari Baik Membuat Senjata Kalender Bali Sabtu 18 April 2026 Saniscara Kliwon Landep Ala Ayuning Dewasa Ayu tumpek landep Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU