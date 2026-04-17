Adam Sheila On 7: Kami Berjodoh dengan Letralive, Ungkap Alasan Lama Vakum

bali.jpnn.com, GIANYAR - Setelah sekian lama absen menyapa penggemarnya di Bali dalam format konser besar, band legendaris Sheila On 7 (SO7) dipastikan akan menjadi penampil utama dalam gelaran POLIPONI pada 4 Juli 2026.

Konser yang dijadwalkan berlangsung di Bali United Training Center (BUTC) ini menandai kembalinya Duta cs ke Pulau Bali setelah vakum yang cukup panjang.

Tak hanya Sheila On 7, panggung POLIPONI juga akan dimeriahkan oleh jagoan folk-blues lokal, Dialog Dini Hari (DDH), serta deretan musisi papan atas lainnya yang akan segera diumumkan.

Bassist Sheila On 7, Adam Muhammad Subarkah, mengungkapkan antusiasme luar biasa dari para personel untuk kembali manggung di Bali.

Menurut Adam S07, meskipun mereka sering berkunjung ke Bali secara personal, kesempatan untuk menggelar konser besar baru berjodoh tahun ini melalui promotor Letralive.

"Kami selalu berusaha ke Bali karena tempat ini punya ikatan khusus bagi kami.

Kali ini kami merasa berjodoh dengan Letralive.

Kami sudah tidak sabar untuk tampil dan berharap semuanya berjalan lancar," ujar Adam Subarkah di Gianyar kemarin (16/4).