Adam Sheila On 7: Kami Berjodoh dengan Letralive, Ungkap Alasan Lama Vakum

Jumat, 17 April 2026 – 09:42 WIB
Bassist Sheila On 7, Adam Muhammad Subarkah, mengungkapkan antusiasme luar biasa dari para personel untuk kembali manggung di Bali di Konser POLIPONI pada 4 Juli 2026 mendatang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Setelah sekian lama absen menyapa penggemarnya di Bali dalam format konser besar, band legendaris Sheila On 7 (SO7) dipastikan akan menjadi penampil utama dalam gelaran POLIPONI pada 4 Juli 2026.

Konser yang dijadwalkan berlangsung di Bali United Training Center (BUTC) ini menandai kembalinya Duta cs ke Pulau Bali setelah vakum yang cukup panjang.

Tak hanya Sheila On 7, panggung POLIPONI juga akan dimeriahkan oleh jagoan folk-blues lokal, Dialog Dini Hari (DDH), serta deretan musisi papan atas lainnya yang akan segera diumumkan.

Bassist Sheila On 7, Adam Muhammad Subarkah, mengungkapkan antusiasme luar biasa dari para personel untuk kembali manggung di Bali.

Menurut Adam S07, meskipun mereka sering berkunjung ke Bali secara personal, kesempatan untuk menggelar konser besar baru berjodoh tahun ini melalui promotor Letralive.

"Kami selalu berusaha ke Bali karena tempat ini punya ikatan khusus bagi kami.

Kali ini kami merasa berjodoh dengan Letralive.

Kami sudah tidak sabar untuk tampil dan berharap semuanya berjalan lancar," ujar Adam Subarkah di Gianyar kemarin (16/4).

TAGS   Adam Sheila On 7 Sheila On 7 Letralive konser Bali Bali United Training Center konser musik POLIPONI Konser POLIPONI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Adaptasi Sempurna Teppei Yachida di Bali United, Statistik Mentereng, ternyata - JPNN.com Bali

    Adaptasi Sempurna Teppei Yachida di Bali United, Statistik Mentereng, ternyata

  2. H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah

  3. Hendri Susilo Semprot Lini Pertahanan Menjelang Kontra Bali United, Out! - JPNN.com Bali

    Hendri Susilo Semprot Lini Pertahanan Menjelang Kontra Bali United, Out!

    4. Berita Bali United Lainnya

