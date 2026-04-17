Letralive Rilis POLIPONI, Gandeng Sheila On 7 Gelar Konser di Bali 4 Juli

bali.jpnn.com, GIANYAR - Industri hiburan Tanah Air kembali diramaikan dengan lahirnya Intellectual Property (IP) baru bertajuk POLIPONI.

Mengusung tagline ‘Si Paling Konser’, POLIPONI dijadwalkan menyapa publik Bali pada 4 Juli 2026 mendatang di Bali United Training Center.

Promotor di balik layar, Letralive - hasil kolaborasi strategis antara Sky Entertainment, Thunder Production dan Ari Wulung - menegaskan bahwa POLIPONI bukan sekadar konser musik biasa.

POLIPONI bukan semata untuk menghadirkan pengalaman konser yang tidak hanya kuat dari sisi line-up, tetapi juga matang dalam kualitas produksi, tertata dalam pengelolaan, dan nyaman dinikmati audiens.

Direktur Operasional Letralive Radita Kus Hartono mengungkapkan bahwa fokus utama Poliponi adalah kenyamanan dan kualitas visual serta audio yang mumpuni.

"Kami ingin menghadirkan konser yang memberikan pengalaman terbaik.

Bukan hanya soal siapa yang tampil, tetapi bagaimana penonton menikmati visual, venue, hingga kualitas sound yang enak di telinga," ujar Radita Kus Hartono di Gianyar, kemarin (16/4).

Thunder Production memiliki rekam jejak lebih dari 30 tahun sebagai salah satu vendor produksi terkemuka di Indonesia, termasuk keterlibatan dalam berbagai pertunjukan berskala besar dan event internasional.