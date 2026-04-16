Dirjen Imigrasi Cek Sarana UPT, Pantau Langsung Layanan Paspor dan Izin Tinggal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik di Kanwil Ditjen Imigrasi Bali serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi.

Kunjungan ini dilakukan sesaat setelah Dirjen Imigrasi memimpin langsung gelaran Apel Pasukan Satgas Patroli Dharma Dewata di Lapangan Niti Mandala Renon, Rabu kemarin (15/4).

Satgas ini dibentuk khusus untuk mengoptimalkan pengawasan keimigrasian di wilayah Bali guna memastikan keamanan dan ketertiban seiring dengan tingginya mobilitas warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko didampingi Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna memeriksa setiap sudut sarana dan prasarana di Kantor Wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pemeriksaan ini untuk menjamin tidak ada kendala teknis yang menghambat mobilitas petugas di lapangan.

Tak hanya berfokus pada sisi keamanan, Dirjen Imigrasi juga memantau langsung alur layanan publik, seperti pengurusan paspor dan izin tinggal.

Hal ini untuk memastikan bahwa penguatan fungsi pengawasan yang sedang dilakukan tetap berjalan beriringan dengan pelayanan yang cepat dan transparan bagi masyarakat.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme.