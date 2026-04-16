Dirjen Imigrasi Cek Fasilitas Border Control Bandara Ngurah Rai, Warning Petugas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meninjau kesiapan dan fasilitas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu kemarin (15/4).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh alur pemeriksaan keimigrasian berjalan dengan standar pelayanan prima.

Hal ini mengingat Bandara Ngurah Rai merupakan salah satu pintu masuk internasional tersibuk di Indonesia.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melakukan pengecekan mendalam terhadap beberapa aspek vital di lapangan.

Mulai dari memastikan autogate berfungsi 100 persen untuk meminimalisir antrean panjang pada jam sibuk (peak hours), memberikan arahan langsung kepada petugas di konter pemeriksaan agar tetap sigap, ramah, dan teliti dalam melakukan verifikasi dokumen.

Dirjen Imigrasi juga mengecek kelancaran proses pembayaran hingga penerbitan stiker visa guna meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara.

"Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia.

Kami harus memastikan bahwa pengalaman pertama wisatawan saat menginjakkan kaki di sini—yaitu di pemeriksaan imigrasi—berlangsung cepat, nyaman, tetapi tetap mengedepankan aspek keamanan negara," ujar Dirjen Imigrasi Hendarsam.