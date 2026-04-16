JPNN.com Bali Bali Terkini Ditjen Imigrasi Jaga Ketat Bali, Ni Luh Djelantik Sepakat Depak WNA Nakal

Ditjen Imigrasi Jaga Ketat Bali, Ni Luh Djelantik Sepakat Depak WNA Nakal

Kamis, 16 April 2026 – 20:02 WIB
Ditjen Imigrasi Jaga Ketat Bali, Ni Luh Djelantik Sepakat Depak WNA Nakal - JPNN.com Bali
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko membahas penanganan WNA nakal bersama anggota DPD RI Ni Luh Djelantik, Kamis (16/4). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengawasan warga negara asing (WNA) di Bali memasuki babak baru.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melakukan pertemuan strategis dengan anggota DPD RI Dapil Bali, Ni Luh Djelantik, Kamis (16/4).

Fokusnya jelas, menyapu bersih wisatawan bermasalah dan memperkuat ekosistem pariwisata berkualitas di Pulau Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan pemberlakuan selective policy secara ketat.

Ditjen Imigrasi tidak akan berkompromi dengan orang asing yang tidak membawa manfaat bagi daerah.

"Hanya orang asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk ke Indonesia.

Yang berpotensi merugikan akan kami filter habis-habisan. Ini bukan sekadar administrasi, ini soal kedaulatan negara," ujar Hendarsam Marantoko.

Ni Luh Djelantik menegaskan posisinya untuk mengawal kinerja Imigrasi dengan sikap yang seimbang, mendukung inovasi, tetapi tetap kritis pada implementasi.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko saat bertemu Ni Luh Djelantik mengatakan tidak akan berkompromi dengan orang asing yang tidak membawa manfaat bagi Bali.
