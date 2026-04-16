Ratusan Truk Sampah Mulai Bergerak, Forkom SSB Tagih Janji Pemerintah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) kembali turun ke jalan setelah tidak ada solusi penanganan sampah buntut penutupan TPA Suwung 1 April lalu.

Ratusan massa bergerak menuju lokasi aksi di wilayah Denpasar Timur, Kamis (16/4/2026) pagi.

Massa yang berkumpul di Jalan Serangan, Denpasar Selatan tersebut mulai bergerak sekitar pukul 09.30 WITA.

Mereka menggunakan sekitar 230 truk dan 60 sepeda motor, dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 600 orang.

Rombongan massa selanjutnya bergerak menuju Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusra, Kementerian Lingkungan Hidup di Jalan Ir. H. Juanda No. 2, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Selama perjalanan menuju lokasi aksi, rombongan mendapatkan pengawalan dari personel Polsek Denpasar Selatan.

Hal ini untuk memastikan keamanan, kelancaran arus lalu lintas, serta menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga memberikan arahan dan imbauan kepada para peserta aksi agar tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.