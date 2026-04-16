Standar Baru Jembrana Versi Bupati Kembang: Satu Keluarga 1 Sarjana & Bali Go Global

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan resmi memacu akselerasi kualitas SDM melalui dua program Pemprov Bali, 1 Keluarga 1 Sarjana dan Bali Go Global, Rabu (15/4).

Akselerasi kualitas SDM ini menjadi standar baru Pemkab Jembrana dalam menatap masa depan.

Bukan sekadar bantuan, program 1 Keluarga 1 Sarjana adalah jembatan emas bagi keluarga kurang mampu di Jembrana.

Baca Juga: Unud Seleksi 149 Calon Mahasiswa Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Melalui skema ini, biaya pendaftaran, uang pangkal, hingga SPP selama delapan semester digratiskan total.

Tak berhenti di sana, mahasiswa juga mendapatkan subsidi biaya hidup bulanan.

Perincinnya, beasiswa sebesar Rp1,4 juta untuk wilayah Denpasar dan Badung, Rp1,2 juta untuk Buleleng dan Karangasem, serta Rp750 ribu bagi mahasiswa Universitas Terbuka.

Seleksi program ini dilakukan secara ketat dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan rekomendasi desa adat serta indikator ekonomi seperti penggunaan listrik 450 hingga 900 VA.

Tercatat, sebanyak 28 perguruan tinggi di Bali telah siap menjadi mitra dalam menyukseskan program ini.