Dharma Dewata & PIMPASA Jadi Senjata Imigrasi Sikat WNA Nakal, Kakanwil Eem Mendukung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) demi menjaga stabilitas keamanan pulau seribu pura.

Hal ini ditandai dengan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi Dharma Dewata yang digelar dengan khidmat di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (15/4).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir langsung untuk mengawal pengukuhan Satgas Dharma Dewata.

Kehadiran Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa sinergi lintas sektor adalah harga mati dalam menjaga kualitas pariwisata Bali dari potensi pelanggaran keimigrasian.

Acara ini dihadiri oleh 100 personel Satgas pilihan, Gubernur Bali Wayan Koster serta jajaran Forkopimda.

Dengan terbentuknya tim ini, pengawasan terhadap orang asing kini tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang lebih taktis dan terukur.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pembentukan Satgas di Provinsi Bali merupakan bentuk komitmen nyata untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

"Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk memastikan Bali tetap aman sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia," ujar Hendarsam Marantoko.