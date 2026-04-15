JPNN.com

71 Warga Blasteran Disumpah Jadi WNI, Suasana Pengambilan Sumpah Penuh Haru

Rabu, 15 April 2026 – 18:10 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyalami satu persatu 71 warga blasteran yang disumpah menjadi WNI, Rabu (15/4/2026) di Gedung Wanita Shanti Graha. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai pelaksanaan Upacara Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan Indonesia yang digelar Kanwil Kemenkum Bali, Rabu (15/4/2026) di Gedung Wanita Shanti Graha.

Sebanyak 71 warga blasteran secara resmi mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menandai babak baru dalam kehidupan mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/PWI Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026 dan Nomor 3/PWI Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Baca Juga:

Upacara berlangsung khidmat, dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Kadiv Yankum I Wayan Redana serta jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Turut hadir pula para rohaniawan lintas agama, saksi dari Ditjen Imigrasi Bali, serta perwakilan desa/kelurahan.

Prosesi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan presiden.

Baca Juga:

Tahap berikutnya upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan sesuai agama masing-masing, mulai dari Hindu, Islam, Buddha, Protestan, hingga Katolik.

Momen sakral ini ditutup dengan pengukuhan, penandatanganan berita acara, serta lagu “Bagimu Negeri” yang semakin menambah suasana emosional.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hendri Susilo Semprot Lini Pertahanan Menjelang Kontra Bali United, Out! - JPNN.com Bali

    Hendri Susilo Semprot Lini Pertahanan Menjelang Kontra Bali United, Out!

  2. Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final - JPNN.com Bali

    Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

  3. Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU