Gempa NTB Terasa di Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Rabu, 15 April 2026 – 11:53 WIB
Ilustrasi gempa di Pulau Saringi, NTB, yang terasa di Bali, Rabu (15/4). BMKG mengeklaim gempa 5.0 SR itu tak berpotensi tsunami.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gempa kembali menguncang wilayah Nusa Tenggara.

Gempa dengan magnitudo 5,0 skala richter (SR) itu terjadi pada pukul 09.10 WIB atau 10.10 WITA dengan episenter berada di laut pada kedalaman 485 kilometer.

Berdasar data BMKG, gempa terjadi di koordinat 7,18 lintang selatan dan 117,10 bujur timur atau sekitar 137 km timur laut wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa dalam (deep focus) yang dipicu oleh aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng bumi.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki pola pergerakan turun atau normal fault.

Getaran gempa dilaporkan dirasakan hingga ke wilayah Badung, Bali dengan skala intensitas II MMI atau dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda ringan yang digantung bergoyang.

Hingga pukul 09.30 WIB atau 10.30 WITA, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan setelah kejadian tersebut.

BMKG juga menyatakan gempa yang mengguncang wilayah Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

