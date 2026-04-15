JPNN.com

Dua Raperda Usulan Koster Lolos di DPRD Bali, Fraksi Gerindra-PSI Beri Catatan

Rabu, 15 April 2026 – 11:34 WIB
Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa menyerahkan pandangan fraksi kepada Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/4/2026) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seluruh Fraksi DPRD Bali mengapresiasi dan mendukung dua Raperda strategis yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dua Raperda itu mengatur tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apresiasi dan dukungan disampaikan empat fraksi DPRD Bali dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga:

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa mengagendakan penyampaian pandangan empat Fraksi di DPRD Bali yaitu PDIP, Gerindra-PSI, Golkar dan Demokrat-Nasdem.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan Putu Diah Pradnya Maharani, pada prinsipnya mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap dua Raperda.

Dukungan ini diberikan mengingat substansi kedua rancangan peraturan daerah ini telah berada pada arah yang tepat.

Baca Juga:

Fraksi PDIP menilai raperda tersebut justru memperkuat tata kelola pariwisata Bali yang berbasis budaya, memperkuat peran pemerintah sebagai regulator, menegaskan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah secara lebih adil, rasional, dan akuntabel.

Fraksi PDI Perjuangan ingin Daerah Bali mencapai kemajuan, tetapi tidak tercerabut dari akar budaya.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ranperda Koster gubernur koster dprd bali Ranperda Tata Usaha Kelola Pariwisata Bali Fraksi Gerindra-PSI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final - JPNN.com Bali

    Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

  2. Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

  3. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU