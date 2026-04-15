Satgas Dharma Dewata Resmi Terbentuk, Imigrasi Incar WNA Nakal di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli bernama Dharma Dewata di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (15/4).

Pasukan khusus ini dibentuk sebagai garda terdepan pengawasan keimigrasian di Bali, yang belakangan terus menjadi sorotan dunia terkait aktivitas nakal warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata.

Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat ini melibatkan sekitar 100 petugas pilihan yang akan langsung diterjunkan ke lapangan.

Peresmian ini disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal di wilayah Bali.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa kehadiran Satgas Dharma Dewata di Bali adalah pesan kuat bahwa imigrasi tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran.

“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” ujar Dirjen Hendarsam Marantoko.

Menurutnya, komitmen nyata ini bertujuan untuk memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan kondusif, baik bagi krama Bali maupun wisatawan mancanegara yang taat aturan.

Satgas ini dibekali wewenang khusus untuk melakukan patroli rutin dan penindakan strategis guna meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal dan gangguan ketertiban umum.