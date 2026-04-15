JPNN.com

Satgas Dharma Dewata Resmi Terbentuk, Imigrasi Incar WNA Nakal di Bali

Rabu, 15 April 2026 – 09:58 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memberikan keterangan kepada awak media sesuai Apel Satgas Patroli Dharma Dewata di Lapangan Nitimandala, Renon, Denpasar, Bali, Rabu (15/4). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli bernama Dharma Dewata di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (15/4).

Pasukan khusus ini dibentuk sebagai garda terdepan pengawasan keimigrasian di Bali, yang belakangan terus menjadi sorotan dunia terkait aktivitas nakal warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata.

Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat ini melibatkan sekitar 100 petugas pilihan yang akan langsung diterjunkan ke lapangan.

Baca Juga:

Peresmian ini disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal di wilayah Bali.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa kehadiran Satgas Dharma Dewata di Bali adalah pesan kuat bahwa imigrasi tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran.

“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” ujar Dirjen Hendarsam Marantoko.

Baca Juga:

Menurutnya, komitmen nyata ini bertujuan untuk memastikan Bali tetap menjadi tempat yang aman dan kondusif, baik bagi krama Bali maupun wisatawan mancanegara yang taat aturan.

Satgas ini dibekali wewenang khusus untuk melakukan patroli rutin dan penindakan strategis guna meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal dan gangguan ketertiban umum.

Ditjen Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli bernama Dharma Dewata di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Rabu (15/4).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Satgas Patroli Dharma Dewata Satgas Patroli Imigrasi Bali WNA WNA Nakal Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko Kanwil Ditjen Imigrasi Bali imigrasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final - JPNN.com Bali

    Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

  2. Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

  3. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU