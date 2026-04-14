IBTK di Pura Besakih: Ada Ojek Bertarif Seragam dan Shuttle Listrik Gratis

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih menyiagakan ratusan tukang ojek untuk menjamin kenyamanan umat dalam rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK),

Fasilitas ini disiapkan untuk mengantar pemedek ke area pura dengan tarif seragam Rp10.000 per perjalanan.

Layanan ojek ini dapat ditemukan di berbagai titik strategis, mulai dari Parkir Kedungdung, Parkir Manik Mas, hingga Pura Dalem Puri.

Para pengemudi dilengkapi rompi dan nomor identitas resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola.

Biasanya, mereka mengantarkan pemedek hingga Padma Bhuwana, selanjutnya pemedek berjalan kaki menuju Penataran Agung Pura Besakih.

Para tukang ojek lokal ini ditata oleh Badan Pengelola dengan sistem antre agar dapat memperoleh penumpang, sehingga sepeda motor mereka berjejer rapi tanpa adanya rebutan penumpang.

Dengan demikian, pemedek yang menggunakan jasa mereka merasa lebih nyaman.

Salah satu pengemudi ojek, Komang Edo, Selasa (14/4) menyatakan pada hari kerja (Senin–Jumat), jumlah pemedek yang tangkil tidak sebanyak pada hari Sabtu dan Minggu.