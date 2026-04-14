JPNN.com

IBTK di Pura Besakih: Ada Ojek Bertarif Seragam dan Shuttle Listrik Gratis

Selasa, 14 April 2026 – 21:57 WIB
Layanan ojek tersedia selama IBTK di Pura Agung Besakih. Layanan untuk pemedek yang akan sembahyang ke Pura Besakih ini dapat ditemukan di berbagai titik strategis, mulai dari Parkir Kedungdung, Parkir Manik Mas, hingga Pura Dalem Puri.

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih menyiagakan ratusan tukang ojek untuk menjamin kenyamanan umat dalam rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK),

Fasilitas ini disiapkan untuk mengantar pemedek ke area pura dengan tarif seragam Rp10.000 per perjalanan.

Layanan ojek ini dapat ditemukan di berbagai titik strategis, mulai dari Parkir Kedungdung, Parkir Manik Mas, hingga Pura Dalem Puri.

Baca Juga:

Para pengemudi dilengkapi rompi dan nomor identitas resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola.

Biasanya, mereka mengantarkan pemedek hingga Padma Bhuwana, selanjutnya pemedek berjalan kaki menuju Penataran Agung Pura Besakih.

Para tukang ojek lokal ini ditata oleh Badan Pengelola dengan sistem antre agar dapat memperoleh penumpang, sehingga sepeda motor mereka berjejer rapi tanpa adanya rebutan penumpang.

Baca Juga:

Dengan demikian, pemedek yang menggunakan jasa mereka merasa lebih nyaman.

Salah satu pengemudi ojek, Komang Edo, Selasa (14/4) menyatakan pada hari kerja (Senin–Jumat), jumlah pemedek yang tangkil tidak sebanyak pada hari Sabtu dan Minggu.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   IBTK 2026 Transportasi IBTK 2026 pura agung besakih Ida Bhatara Turun Kabeh ojek Shuttle Listrik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final - JPNN.com Bali

    Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

  2. Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

  3. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU