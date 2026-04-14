JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Gelar Bimtek JDIH 2026, Modernisasi Layanan Hukum di Era Digital

Kemenkum Bali Gelar Bimtek JDIH 2026, Modernisasi Layanan Hukum di Era Digital

Selasa, 14 April 2026 – 13:29 WIB
Kemenkum Bali Gelar Bimtek JDIH 2026, Modernisasi Layanan Hukum di Era Digital - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2026 di Nirmala Hotel & Convention Center Denpasar, Selasa (14/4). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2026 di Nirmala Hotel & Convention Center Denpasar, Selasa (14/4).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh pemangku kepentingan di wilayah Bali, mulai dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali serta tim pembina anggota JDIHN Zonasi Wilayah 7.

Sebanyak 28 Anggota JDIHN di wilayah Bali turut berpartisipasi aktif dalam forum ini.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah saat membuka kegiatan menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan akademisi adalah kunci utama dalam membangun ekosistem informasi hukum yang tangguh di era digital.

Kakanwil Eem menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan langkah konkret untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan penilaian JDIH 2026 yang kini mengalami reformulasi.

Penilaian kini lebih difokuskan pada aspek substantif dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar administratif semata.

Baca Juga:

Kakanwil Eem Nurmanah juga mempertegas pentingnya inovasi dan aksesibilitas.

"Perubahan paradigma penilaian pada 2026 menuntut komitmen untuk bergeser dari sekadar pemenuhan administratif menuju pengelolaan JDIH yang substantif, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi pelayanan hukum publik,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2026 di Nirmala Hotel Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Bimtek JDIH 2026 Layanan Hukum digital Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah JDIH pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

  2. Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas

  3. Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang! - JPNN.com Bali

    Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU