Menteri Imipas Bertemu Koster di Nusa Dua, Bahas Tata Kelola Pariwisata Bali

Selasa, 14 April 2026 – 13:02 WIB
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Wayan Koster bertempat di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (14/4) didampingi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna.

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Wayan Koster bertempat di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (14/4).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pariwisata serta pengawasan wilayah di Pulau Dewata.

Dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Imipas Agus Andrianto didampingi langsung Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna.

Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini mencakup langkah-langkah strategis untuk penguatan ekosistem pariwisata melalui sinkronisasi data keimigrasian dengan administrasi kewilayahan.

Hal ini untuk memastikan setiap wisatawan mancanegara terpantau dengan baik.

Selain itu, dibahas pula upaya peningkatan kualitas layanan dan standar pengamanan di berbagai destinasi wisata, serta penguatan sinergi pengawasan lintas instansi untuk memantau kepatuhan izin tinggal.

Hal ini dilakukan sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga martabat Bali serta memastikan pariwisata yang berjalan tetap berkualitas, tertib hukum, dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan bahwa pihak Imigrasi berkomitmen penuh untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan menjaga kelestarian budaya dan lingkungan Bali melalui tata kelola pariwisata yang lebih tertib.

