Kasus DBD di Buleleng Melonjak, Temuan Tim PE Dinkes Mengejutkan

Selasa, 14 April 2026 – 09:12 WIB
Ilustrasi pasien demam berdarah tengah mendapat perawatan di rumah sakit. Foto: ANTARA/Kornelis Kaha

bali.jpnn.com, BULELENG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang mencapai 109 kasus per 9 April 2026.

Dari hasil penyelidikan epidemiologi di lapangan, petugas masih menemukan banyak jentik nyamuk di lokasi sekitar pasien.

Sejauh ini, Kecamatan Gerokgak mencatatkan angka tertinggi, diikuti oleh Buleleng, Kubutambahan, Tejakula, dan Sukasada.

Di sisi lain, empat kecamatan di Kabupaten Buleleng terpantau masih aman dari temuan kasus DBD.

“Begitu kami terima laporan, langsung kami menurunkan tim penyelidik epidemiologi (PE).

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah titik jentik,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Buleleng dr. Sucipto, Senin (13/4) kemarin.

Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran adanya transmisi lokal di kawasan padat penduduk. Petugas kemudian menyisir rumah-rumah warga sekitar.

Pengendalian darurat pun dilakukan melalui fogging selektif.

