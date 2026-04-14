Kapolresta Denpasar Gandeng Diaspora NTT, Ajak Menjaga Kondusivitas Wilayah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Situmorang menyambangi Sekretariat Rumah Sinergi Sang Dewi Flobamora Bali untuk bersilaturahmi dengan warga Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (13/4).

Kegiatan yang dikemas dalam acara ‘Ngopi Bareng’ ini guna memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Denpasar.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang datang didampingi Kasat Intelkam Kompol I Nyoman Sumantara dan Kasat Binmas AKP Gede Endrawan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi Flobamora Bali, Ketua PENA NTT, serta sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar.

Kombes Leonardo Simatupang mengatakan kegiatan silaturahmi dan Ngopi Bareng ini untuk menjalin komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Tujuannya guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah Polresta Denpasar.

“Kami baru menjabat sebagai Kapolresta Denpasar dua bulan.

Tentunya kami ingin mengenalkan diri dan berkomunikasi dengan semua tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Denpasar.