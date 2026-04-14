Jaksa Agung Mutasi Kajati Bali, Ini Pengganti Chatarina Muliana

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin merombak jajaran pimpinan di Korps Adhyaksa melalui mutasi terbaru.

Sebanyak 14 posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) mengalami pergantian, salah satunya adalah Kajati Bali Chatarina Muliana.

Posisi Kajati Bali yang baru bakal dijabat Setiawan Budi Cahyono.

Kepastian ini disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.

Menurutnya, rotasi ini resmi berlaku berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 488 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Senin, 13 April 2026.

“Benar,” ujar Anang Supriatna dilansir dari Antara.

Jaksa yang dimutasi itu, di antaranya adalah Riono Budisantoso.

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ini mengemban amanah baru sebagai Kajati Bangka Belitung.