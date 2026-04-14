JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jaksa Agung Mutasi Kajati Bali, Ini Pengganti Chatarina Muliana

Jaksa Agung Mutasi Kajati Bali, Ini Pengganti Chatarina Muliana

Selasa, 14 April 2026 – 07:18 WIB
Jaksa Agung Mutasi Kajati Bali, Ini Pengganti Chatarina Muliana - JPNN.com Bali
Kajati Bali Chatarina Muliana dimutasi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan digantikan Setiawan Budi Cahyono. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin merombak jajaran pimpinan di Korps Adhyaksa melalui mutasi terbaru.

Sebanyak 14 posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) mengalami pergantian, salah satunya adalah Kajati Bali Chatarina Muliana.

Posisi Kajati Bali yang baru bakal dijabat Setiawan Budi Cahyono.

Baca Juga:

Kepastian ini disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.

Menurutnya, rotasi ini resmi berlaku berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 488 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Senin, 13 April 2026.

“Benar,” ujar Anang Supriatna dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Jaksa yang dimutasi itu, di antaranya adalah Riono Budisantoso.

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ini mengemban amanah baru sebagai Kajati Bangka Belitung.

Sebanyak 14 posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dimutasi Jaksa Agung ST Burhanuddin, salah satunya adalah Kajati Bali Chatarina Muliana.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   jaksa agung Jaksa Agung ST Burhanuddin kejati bali Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang mutasi Setiawan Budi Cahyono Chatarina Muliana

