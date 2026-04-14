Kalender Bali Selasa (14/4): Baik untuk Beternak & Bekerja Memakai Api

Selasa, 14 April 2026 – 05:47 WIB
Kalender Bali Selasa 14 April 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (14/4) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Umanis Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (14/4) dilansir dari kalenderbali.org:

1.       Geni Rawana. Baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas, bercocok tanam. (Alahing dewasa 2).

Kalender Bali Selasa 14 April 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Landep: Hari baik untuk memelihara ternak, jangan mengatapi rumah.
