JPNN.com Bali Bali Terkini Wamen PU Update Tol Gilimanuk-Mengwi, Koster: Saya Malu Ditagih Masyarakat

Wamen PU Update Tol Gilimanuk-Mengwi, Koster: Saya Malu Ditagih Masyarakat

Senin, 13 April 2026 – 12:38 WIB
Wamen PU Update Tol Gilimanuk-Mengwi, Koster: Saya Malu Ditagih Masyarakat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat RPD dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PU beberapa hari lalu. Koster menagih proyek Tol Gilimanuk - Mengwi ke pemerintah pusat. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Harapan masyarakat Bali untuk memiliki akses jalan bebas hambatan dari ujung barat ke tengah Pulau Dewata kembali menemui titik terang.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa proyek Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,48 km kini sedang dipersiapkan matang dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek raksasa yang sempat terhenti ini ditargetkan mulai masuk tahap pengadaan badan usaha pada 2027 dan diproyeksikan beroperasi penuh pada 2031.

Tak main-main, investasi sebesar Rp12,7 triliun disiapkan untuk memangkas waktu tempuh Gilimanuk-Mengwi secara drastis.

"Waktu tempuh yang semula sekitar enam jam akan dipangkas menjadi hanya tiga jam," ujar Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dalam keterangannya di kanal YouTube Komisi V DPR RI.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengebut penyusunan Amdal, analisis dampak lalin, hingga dokumen pengadaan tanah agar proyek ini berjalan mulus.

Ia juga memastikan proyek strategis Tol Gilimanuk-Mengwi tetap berlanjut pasca-pemutusan perjanjian pengusahaan (PPJT) pada Agustus 2023 lalu.

Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa kegagalan financial close dan pengadaan tanah di masa lalu menjadi pelajaran untuk pematangan dokumen perencanaan saat ini.

Kementerian PU tengah mengebut penyusunan Amdal, analisis dampak lalin, hingga dokumen pengadaan tanah agar proyek Tol Gilimanuk - Mengwi berjalan mulus
Bali United - JPNN.com Bali
  1. Janji Johnny Jansen Terbukti, Puas Bikin Persib Nyaris Malu di Kandang Sendiri - JPNN.com Bali

    Janji Johnny Jansen Terbukti, Puas Bikin Persib Nyaris Malu di Kandang Sendiri

  2. Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain

  3. Klasemen Super League Setelah DU Gilas Malut United: Persib Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah DU Gilas Malut United: Persib Nyaman di Puncak

    4. Berita Bali United Lainnya

