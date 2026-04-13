Gebrakan Grab di 2026: Rilis 13 Fitur AI Canggih, Hidup Jadi Lebih Praktis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Grab terus mengembangkan inovasi berbasis akal imitasi atau AI.

Yang terkini, perusahaan aplikasi super atau superapp itu memperkenalkan 13 fitur baru berbasis AI demi memudahkan jutaan penggunanya di Asia Tenggara.

Sebanyak 13 fitur yang diperkenalkan di GrabX tahun ini dirancang untuk mendampingi pengguna sebagai Everyday Guide untuk mendukung kehidupan lokal sehari-hari (Local Life), perjalanan yang lebih praktis (Effortless Travel), serta pemberdayaan usaha (Business Empowerment).

Chief Product Officer Grab Philipp Kandal menyatakan bahwa fokus inovasi GrabX adalah menghadirkan AI yang bekerja nyata.

"Kami ingin Grab menjadi Everyday Guide yang menangani tugas-tugas manual," kata Philipp Kandal.

Bagi Philipp Kandal, akal imitasi yang sukses adalah AI yang membantu konsumen memilih menu dengan cepat, mempermudah pengusaha mengelola toko dari jauh, serta menjamin keamanan pengemudi melalui panduan navigasi otomatis.

Intinya, Grab hadir untuk membebaskan pengguna dari rutinitas yang menjemukan agar mereka dapat lebih fokus menjalani hari.

Bagi pengguna harian, fitur Group Ride memudahkan berbagi perjalanan untuk empat orang dengan sistem jemputan dan bayar otomatis.