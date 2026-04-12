Unud Tambah 10 Guru Besar Baru, Total Profesor Kini Mencapai 255 Orang

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Universitas Udayana (Unud) mengukuhkan 10 Guru Besar Tetap dalam sebuah upacara yang berlangsung di Gedung Auditorium Widya Sabha, Kampus Jimbaran, Sabtu (11/4).

Rektor Unud Prof Ketut Sudarsana menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengukuhan tersebut.

Prof Ketut Sudarsana menegaskan pentingnya peran Guru Besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Universitas Udayana.

Pengukuhan ini sekaligus mendukung terwujudnya visi universitas yang unggul, mandiri, dan berbudaya,” ujar Prof Ketut Sudarsana dilansir dari laman Universitas Udayana.

Guru Besar yang dikukuhkan berasal dari berbagai fakultas.

Ada tiga orang dari Fakultas Kedokteran, empat orang dari Fakultas Kedokteran Hewan, satu orang dari Fakultas Teknik serta dua orang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Dengan tambahan 10 profesor, total Guru Besar di lingkungan Universitas Udayana mencapai 255 orang.