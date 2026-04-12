Dishub Bali Target Uji Coba Taksi Air Rute Bandara – Canggu Tahun Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menargetkan uji coba water taxi atau taksi air dapat terlaksana pada tahun 2026.

Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai solusi kemacetan di Pulau Dewata.

"Saat ini kajian sedang difinalisasi, termasuk desain kapal dan pelabuhan.

Kami berharap uji coba dapat dilakukan tahun ini," ujar Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

I Kadek Mudarta menilai taksi air merupakan alternatif efektif untuk mengurai kepadatan lalu lintas darat, khususnya di titik krusial seperti akses Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju destinasi wisata.

Rute perdana yang tengah dikaji adalah lintas Pantai Sekeh (dekat bandara) menuju Pantai Berawa, Canggu.

Selain memangkas waktu tempuh, layanan ini diharapkan mampu mengurangi beban jalan raya secara signifikan.

Proyek taksi air sendiri saat ini masih pada tahap kajian.