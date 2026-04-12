JPNN.com

Dishub Bali Target Uji Coba Taksi Air Rute Bandara – Canggu Tahun Ini

Minggu, 12 April 2026 – 15:54 WIB
Ilustrasi taksi air yang akan melayani Bandara Gusti Ngurah Rai - Desa Canggu untuk mengatasi kemacetan parah di kawasan Bali selatan. Foto: ANTARA/HO-Pelindo Benoa Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menargetkan uji coba water taxi atau taksi air dapat terlaksana pada tahun 2026.

Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai solusi kemacetan di Pulau Dewata.

"Saat ini kajian sedang difinalisasi, termasuk desain kapal dan pelabuhan.

Baca Juga:

Kami berharap uji coba dapat dilakukan tahun ini," ujar Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

I Kadek Mudarta menilai taksi air merupakan alternatif efektif untuk mengurai kepadatan lalu lintas darat, khususnya di titik krusial seperti akses Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju destinasi wisata.

Rute perdana yang tengah dikaji adalah lintas Pantai Sekeh (dekat bandara) menuju Pantai Berawa, Canggu.

Baca Juga:

Selain memangkas waktu tempuh, layanan ini diharapkan mampu mengurangi beban jalan raya secara signifikan.

Proyek taksi air sendiri saat ini masih pada tahap kajian.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dishub Bali Taksi laut water taksi Kemenhub PT ASDP Detail Engineering Design Pantai Sekeh pantai berawa Bandara Gusti Ngurah Rai Canggu

